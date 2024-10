Aree interne e sviluppo: l’Associazione “Addesa” si confronta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutol’Associazione Culturale Cattolici Democratici Fausto Addesa è lieta di annunciare l’evento dal titolo “Biodiversità e sviluppo sostenibile: Le Aree interne come modello di Resilienza“, che si terrà giovedì 24 ottobre 2024 alle ore 17:00 presso il Salone Curia in Piazza Libertà (Avellino). l convegno si concentrerà sul ruolo cruciale che le Aree interne rivestono nel promuovere la sostenibilità ambientale e la resilienza delle comunità locali. Attraverso un dialogo multidisciplinare, l’incontro intende evidenziare come la biodiversità possa essere un motore di sviluppo sostenibile, specialmente in contesti territoriali meno urbanizzati ma ricchi di risorse naturali e culturali. Interverranno: Annamaria De Stefano, Angela Cresta, Antonio Limone, Amalio Santoro. S.E. Mons. Arturo Aiello. Anteprima24.it - Aree interne e sviluppo: l’Associazione “Addesa” si confronta Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCulturale Cattolici Democratici Faustoè lieta di annunciare l’evento dal titolo “Biodiversità esostenibile: Lecome modello di Resilienza“, che si terrà giovedì 24 ottobre 2024 alle ore 17:00 presso il Salone Curia in Piazza Libertà (Avellino). l convegno si concentrerà sul ruolo cruciale che lerivestono nel promuovere la sostenibilità ambientale e la resilienza delle comunità locali. Attraverso un dialogo multidisciplinare, l’incontro intende evidenziare come la biodiversità possa essere un motore disostenibile, specialmente in contesti territoriali meno urbanizzati ma ricchi di risorse naturali e culturali. Interverranno: Annamaria De Stefano, Angela Cresta, Antonio Limone, Amalio Santoro. S.E. Mons. Arturo Aiello.

