Arda Guler alla Juventus, anzi no. Hackerato il profilo social del club (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un acquisto annunciato con tanto di post social e foto, il tutto a mercato chiuso. "Benvenuto alla Juventus, Arda Guler", si legge in un post sul profilo X in inglese del club bianconero. Peccato però che si tratti di una notizia falsa, con la stessa Juventus che precisa sul suo profilo italiano che "il nostro account inglese è stato Hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @Juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema". olm sakaydi lan https://t.co/zgMA9rPIOm — JuventusFC ???? (@Juventusfcen) October 21, 2024

Juventus - Arda Guler solo una fake news - . We are working on the issue”. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Peccato che il fuoriclasse turco, classe 2005, rimanga saldamente nella capitale spagnola. Ma è una fake news: “Benvenuto alla Juventus, Arda Güler! La stella nascente del calcio è ora parte della famiglia #Juventus! Pronti a fare la storia insieme in questo nuovo viaggio? #WelcomeArda ... (Terzotemponapoli.com)