Quifinanza.it - Ancora disagi per l’alluvione a Bologna e in Emilia-Romagna, esonda un torrente in Calabria

(Di lunedì 21 ottobre 2024) In sole 48 ore, una quantità enorme di pioggia si è riversata sulla città die sulle aree circostanti, in un tempo troppo breve per consentire al terreno di assorbirla. L’evento è stato descritto come una “slavina d’acqua” che sabato ha investito, colpita da un’ondata di maltempo. Dal pomeriggio sono caduti 175 millimetri di pioggia, interessando la città, le prime colline e i comuni vicini come Pianoro, San Lazzaro di Savena e Casalecchio di Reno. Per il momento si contano oltre tremila evacuati e scuole chiuse nel capoluogono. Oggi l’ondata di maltempo si fa sentire anche in, in particolare nel Lametino, con danni particolarmente gravi a causa delle intense precipitazioni delle ultime ore.