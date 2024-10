Adolescenti e salute, ecco i risultati del progetto “Statt’ Accort” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sì svolgerà domani, presso l’Istituto Comprensivo Bovio-Colletta in Via Carbonara, a Napoli, la presentazione dei risultati del progetto Statt’Accort – Azioni di rete per la promozione della salute nei contesti della vita quotidiana: scuola, servizi sociali e quartieri, rivolte a preAdolescenti e Adolescenti nei territori di Napoli, Afragola, Casal di Principe e Caserta, un progetto innovativo dedicato alla promozione della salute fisica, mentale e sociale tra preAdolescenti e Adolescenti di età compresa tra 11 e 19 anni, nei territori di Napoli, Afragola, Casal di Principe e Caserta. Realizzato da Fondazione Rut, Centro Studi Opera Don Calabria e Associazione di Promozione e Sviluppo del Benessere PsicoFisico – Esperia, il progetto è stato co-finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli e patrocinato dal Comune di Napoli. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sì svolgerà domani, presso l’Istituto Comprensivo Bovio-Colletta in Via Carbonara, a Napoli, la presentazione deidel– Azioni di rete per la promozione dellanei contesti della vita quotidiana: scuola, servizi sociali e quartieri, rivolte a prenei territori di Napoli, Afragola, Casal di Principe e Caserta, uninnovativo dedicato alla promozione dellafisica, mentale e sociale tra predi età compresa tra 11 e 19 anni, nei territori di Napoli, Afragola, Casal di Principe e Caserta. Realizzato da Fondazione Rut, Centro Studi Opera Don Calabria e Associazione di Promozione e Sviluppo del Benessere PsicoFisico – Esperia, ilè stato co-finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli e patrocinato dal Comune di Napoli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Shein - “sostanze tossiche sui vestiti come il piombo - cadmio e ftalati pericolosi per la salute” : i risultati di un test tedesco - Il colosso cinese del fast fashion Shein, secondo una recente indagine tedesca di Oko-test, presenterebbe nei loro capi livelli troppo elevati di alcune sostanze chimiche tossiche per l'organismo. Il fruitore di fast fashion, Shein, ha ormai conquistato milioni di consumatori in 150 paesi del mondo . (Ilgiornaleditalia.it)

I videogiochi hanno effetti positivi sulla salute mentale dei bambini. I risultati di uno studio - Un'analisi della Nihon University di Tokyo, pubblicata sulla rivista Nature Human Behaviour, ha rivelato che giocare ai videogiochi può avere effetti positivi sulla salute mentale, a patto che non si superino le tre ore di gioco al giorno. Lo studio, condotto su oltre 97. I risultati di uno studio sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)