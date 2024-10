Volley, Serie A1 Femminile 2024/2025: Novara sbanca Milano nel big match, Conegliano vince a Roma (Di domenica 20 ottobre 2024) Novara sbanca Milano nel big match: Orro e compagne cedono 2-3 (21-25, 32-30, 22-25, 31-29, 12-15) nella partita valevole per la terza giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di Volley. Le zanzare di Lorenzo Bernardi infliggono la prima sconfitta del campionato a Milano, che paga soprattutto i tantissimi errori al servizio. Il premio di MVP va ad una Tatiana Tolok da 30 punti, mentre tra le padrone di casa la migliore realizzatrice è una strepitosa Anna Danesi, autrice di ben 20 punti (12 dall’attacco, 7 muri, 1 ace). RIVIVI IL LIVE DI Milano-Novara RIVIVI IL LIVE DI Roma-Conegliano Conegliano vince 3-1 (25-23, 25-17, 23-25, 25-20) faticando non poco sul campo di una strepitosa Roma. Le Wolves di Giuseppe Cuccarini scendono in campo determinate e lottano su ogni pallone (12-12), mettendo in grande difficoltà le Campionesse d’Italia (23-19). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024)nel big: Orro e compagne cedono 2-3 (21-25, 32-30, 22-25, 31-29, 12-15) nella partita valevole per la terza giornata di andata diA1di. Le zanzare di Lorenzo Bernardi infliggono la prima sconfitta del campionato a, che paga soprattutto i tantissimi errori al servizio. Il premio di MVP va ad una Tatiana Tolok da 30 punti, mentre tra le padrone di casa la migliore realizzatrice è una strepitosa Anna Danesi, autrice di ben 20 punti (12 dall’attacco, 7 muri, 1 ace). RIVIVI IL LIVE DIRIVIVI IL LIVE DI3-1 (25-23, 25-17, 23-25, 25-20) faticando non poco sul campo di una strepitosa. Le Wolves di Giuseppe Cuccarini scendono in campo determinate e lottano su ogni pallone (12-12), mettendo in grande difficoltà le Campionesse d’Italia (23-19).

