Trovato con crack e marijuana in tasca, pusher 28enne arrestato (Di domenica 20 ottobre 2024) Beccato dalla polizia con la droga in tasca. Un catanese di 28 anni, con precedenti penali, è stato sorpreso dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza centrale mentre stava nascondendo dosi di sostanza stupefacente nei vestiti. Il gesto non è passato inosservato ai poliziotti che Cataniatoday.it - Trovato con crack e marijuana in tasca, pusher 28enne arrestato Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Beccato dalla polizia con la droga in. Un catanese di 28 anni, con precedenti penali, è stato sorpreso dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza centrale mentre stava nascondendo dosi di sostanza stupefacente nei vestiti. Il gesto non è passato inosservato ai poliziotti che

