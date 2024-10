Sport.quotidiano.net - Trieste Unahotels 85-97, un grande Winston trascina Reggio Emilia alla vittoria

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Un’ottima, guidata da uno spumeggiante, espugna con pieno merito il parquet die conquista il terzo successo in quattro gare di campionato. I giuliani non sono riusciti a schierare l’influenzato Colbey Ross, attenuante non da poco, ma ladi stasera ha sfornato una prestazione di alto profilo, e sarebbe stata in grado di fronteggiare qualunque avversario. Oltre al funambolo Usa in casa biancorossa consueta solida partita di Momo Faye, con l’esperienza di Vitali, l’aggressività difensiva di Barford e un Cheatham che ha fatto ulteriori progressi, a chiudere il cerchio. Eh sì che glini iniziano malissimo, finendo sotto 0-7 dopo appena 2’.