Traffico Roma del 20-10-2024 ore 19:30 (Di domenica 20 ottobre 2024) Luceverde Roma Un saluto dalla redazione chiuse al Traffico per lavori viale delle Province da Piazzale delle Province a via Tiburtina diverse linee di bus vengono quindi degli altri su Viale Ippocrate e via Tiburtina domani 21 ottobre a Torrevecchia alle 7:30 inizieranno i lavori in via Simone Mosca Sara quindi chiusa al Traffico tra via di Torrevecchia & via Pietro Maffi vediate su percorsi alternativi le linee di bus 46 e 49 Vi ricordo i lavori notturni su Viale Trastevere a partire da questa sera e Fino al prossimo 20 novembre e non usi il venerdì e il sabato tra le 22 e le 5 del mattino Sarà vietato il transito su entrambe le carreggiate laterali tra Piazza Ippolito Nievo e Piazza Giuseppe Gioacchino Belli per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea della metro proseguono i lavori serali e notturni lavori che andranno avanti fino al 5 dicembre dalla domenica al ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-10-2024 ore 19:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione chiuse alper lavori viale delle Province da Piazzale delle Province a via Tiburtina diverse linee di bus vengono quindi degli altri su Viale Ippocrate e via Tiburtina domani 21 ottobre a Torrevecchia alle 7:30 inizieranno i lavori in via Simone Mosca Sara quindi chiusa altra via di Torrevecchia & via Pietro Maffi vediate su percorsi alternativi le linee di bus 46 e 49 Vi ricordo i lavori notturni su Viale Trastevere a partire da questa sera e Fino al prossimo 20 novembre e non usi il venerdì e il sabato tra le 22 e le 5 del mattino Sarà vietato il transito su entrambe le carreggiate laterali tra Piazza Ippolito Nievo e Piazza Giuseppe Gioacchino Belli per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea della metro proseguono i lavori serali e notturni lavori che andranno avanti fino al 5 dicembre dalla domenica al ...

Un morto e 3.100 evacuati per l'alluvione in Emilia Romagna. Traffico aereo in tilt al Nord per problemi ai radar - Alcuni fiumi hanno fatto registrare livelli superiori a quelli del maggio 2023, come l'Idice a Castenaso e il Samoggia a Forcelli. Non si registrano particolari criticità nel ravennate, in attesa del passaggio dei colmi nei corsi d'acqua. La quantità straordinaria di pioggia ha causato l'inondazione di numerose zone di Bologna, con le vie della città allagate e le reti fognarie e di scolo ... (Agi.it)

Traffico Roma del 20-10-2024 ore 18 : 30 - luceverde. Luceverde Roma ben trovati all’ascolto in centro fino alle 19 una manifestazione in piazza San Giovanni Bosco potrebbe creare di percussioni al traffico di zona 20:45 all’Olimpico la Roma ospiterà l’Inter adottate le consuete modifiche alla viabilità in tutta l’area circostante lo stadio mi ricordo che lo stadio è raggiungibile anche dalle numerose linee di busta in arrivo dei diversi ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 20-10-2024 ore 17 : 30 - Luceverde Roma ben trovati all’ascolto in centro fino alle 19 una manifestazione in piazza San Giovanni Bosco potrebbe creare di percussioni al traffico di zona 20:45 all’Olimpico la Roma ospiterà l’Inter adottate le consuete modifiche alla viabilità in tutta l’area circostante lo stadio mi ricordo che lo stadio è raggiungibile anche dalle numerose linee di busta in arrivo dei diversi quartieri ... (Romadailynews.it)