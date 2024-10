Liberoquotidiano.it - StatisticAll: il valore delle start up e della formazione dei giovani

(Di domenica 20 ottobre 2024) Treviso, 20 ott. - (Adnkronos) - Il pomeriggioterza giornata diha visto tra i protagonisti leup italiane. Il festivalstatistica edemografia che si sta svolgendo a Treviso ha voluto dare spazio all'innovazione con il panel intitolato “Case History dal mondoup: l'innovazione e i dati interpretati dalleimprese” e diretto da Roberto Rubini, architetto ed event coordinator di ANGI - Associazione NazionaleInnovatori. L'incontro ha voluto dare un'opportunità alle imprese innovative e al mondo dei talenti. Oltre a poter raccontare la propria storia, questa call ha permesso ai partecipanti di ricevere una menzione speciale in virtù del proprio percorso imprenditoriale svolto. Ciascunaup ha raccontato il proprio percorso fatto e le best practices messe in campo per l'uso dei dati e l'innovazione tecnologica.