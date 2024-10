Serie C – Milan Futuro-Legnago 1-0: inizia la ripresa | LIVE NEWS (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Milan Futuro ospita il Legnago. I rossoneri sono in cerca di riscatto in Serie C. Segui con noi il LIVE testuale della partita Pianetamilan.it - Serie C – Milan Futuro-Legnago 1-0: inizia la ripresa | LIVE NEWS Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilospita il. I rossoneri sono in cerca di riscatto inC. Segui con noi iltestuale della partita

LIVE – Scafati-Olimpia Milano 73-81 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 25-22 13? – Canestro di Cinciarini, poi contropiede perfetto per la tripla dall’angolo di Stewart. 42-45 22? – 2/2 di Shields e canestro di Brooks, in mezzo la tripla di Stewart. 29-24 15? – Arriva un altro time out chiamato da Messina, black out totale dell’Olimpia. 73-77 36? – Con i liberi di Pinkins, Scafati si porta a -6. (Sportface.it)

Serie C – Milan Futuro-Legnago 1-0 : Bartesaghi la sblocca | LIVE NEWS - Il Milan Futuro ospita il Legnago. I rossoneri sono in cerca di riscatto in Serie C. Segui con noi il LIVE testuale della partita. (Pianetamilan.it)

LIVE – Scafati-Olimpia Milano 65-75 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 23-22 11? – Zanelli si crea lo spazio per il primo canestro del secondo quarto, poi commette fallo su Flaccadori: 1/2. Di fronte, una squadra che ha vinto le ultime due partite di campionato, ma che in settimana ha perso entrambi gli impegni di Eurolega. 57-68 31? – Canestri di Bolmaro e Akin ad aprire l’ultimo parziale. (Sportface.it)