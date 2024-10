Secondo black out totale a Cuba: chiusi locali e scuole per dare corrente alla popolazione (Di domenica 20 ottobre 2024) Oltre 10 milioni di Cubani da due giorni sono ormai senza corrente dopo un guasto alla più grande centrale del Paese. Una situazione grave con il cibo che sta iniziando a marcire nei frigoriferi. chiusi locali, attività non essenziali e scuole. Fanpage.it - Secondo black out totale a Cuba: chiusi locali e scuole per dare corrente alla popolazione Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Oltre 10 milioni dini da due giorni sono ormai senzadopo un guastopiù grande centrale del Paese. Una situazione grave con il cibo che sta iniziando a marcire nei frigoriferi., attività non essenziali e

