Scandicci-Perugia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024/2025 volley (Di domenica 20 ottobre 2024) Tutto pronto per Scandicci-Perugia, partita valevole per la terza giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Le ragazze di Marco Gaspari, appena arrivato in panchina al posto dell'esonerato Stephane Antiga, scendono sul campo di casa per conquistare un'altra vittoria e rimanere a punteggio pieno. Dall'altra parte della rete c'è la formazione neopromossa guidata da Andrea Giovi, che va a caccia di un'altra grande prestazione dopo aver conquistato il primo punto stagionale contro Vallefoglia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L'appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 20 ottobre al Palazzo Wanny di Firenze. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Savino Del Bene Scandicci e Bartoccini-Mc Restauri Perugia della massima Serie del campionato italiano.

