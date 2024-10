Salvini intervistato per 4 minuti al Tg1. Il cdr: “Lesa l’equidistanza, la Rai sia super partes”. Scontro Pd-Lega, Schlein: “Comizio delirante” (Di domenica 20 ottobre 2024) Diventa un caso l‘intervista di 4 minuti al leader della Lega Matteo Salvini andata in onda nell’edizione delle 20 del Tg1 di sabato 19 ottobre. Una spazio inusuale per un telegiornale, durante il quale il vicepremier ha parlato sia del processo Open Arms in cui è imputato a Palermo, sia del caso dei migranti in Albania: l’occasione per rilanciare i pesanti attacchi alla magistratura arrivati anche da altri esponenti del governo, in primis il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Sullo spazio concesso a Salvini nel telegiornale della prima rete del servizio pubblico è intervenuto duramente il cdr del Tg1, avvertendo che l’intervista ha “leso il principio dell’equidistanza tra i soggetti di cui siamo chiamati ad occuparci”. Inevitabile la polemica politica. Ilfattoquotidiano.it - Salvini intervistato per 4 minuti al Tg1. Il cdr: “Lesa l’equidistanza, la Rai sia super partes”. Scontro Pd-Lega, Schlein: “Comizio delirante” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Diventa un caso l‘intervista di 4al leader dellaMatteoandata in onda nell’edizione delle 20 del Tg1 di sabato 19 ottobre. Una spazio inusuale per un telegiornale, durante il quale il vicepremier ha parlato sia del processo Open Arms in cui è imputato a Palermo, sia del caso dei migranti in Albania: l’occasione per rilanciare i pesanti attacchi alla magistratura arrivati anche da altri esponenti del governo, in primis il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Sullo spazio concesso anel telegiornale della prima rete del servizio pubblico è intervenuto duramente il cdr del Tg1, avvertendo che l’intervista ha “leso il principio deltra i soggetti di cui siamo chiamati ad occuparci”. Inevitabile la polemica politica.

Open Arms : Schlein - ‘grave video 4 minuti Salvini in Rai senza contraddittorio’ - Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Trovo molto grave che in Rai siano andati in onda 4 minuti di Salvini senza contraddittorio”. Così Elly Schlein a Tagadà su La7. L'articolo Open Arms: Schlein, ‘grave video 4 minuti Salvini in Rai senza contraddittorio’ sembra essere il primo su CalcioWeb. . (Calcioweb.eu)

Open Arms - Salvini e il video sulla Rai. Il Cdr sbotta : "Monologo di 4 minuti". Anche il Pd all'attacco - Ancora una volta il nostro canale usato come megafono per le dichiarazioni di un membro di primo piano del governo. . «Chi ha deciso di mandarlo in. E’ quanto si legge in una nota del cdr di Rainews24. Ancora una volta saltate le regole del buon giornalismo e il lavoro di mediazione di una intera redazione». (Gazzettadelsud.it)