Pronostico Empoli-Napoli: Analisi e Quote (Di domenica 20 ottobre 2024) Data: Domenica, 20 ottobre 2024Orario: 12:30Competizione: Serie A La sfida tra Empoli e Napoli rappresenta una delle partite più attese della giornata. Vediamo nel dettaglio l’Analisi, le formazioni probabili e il Pronostico per questo match. Empoli: Situazione Attuale L’Empoli arriva a questa sfida dopo aver subito la prima sconfitta in campionato, perdendo 2-1 in trasferta contro la Lazio. Nonostante questo, il cammino della squadra di Roberto D’Aversa è stato soddisfacente finora, con 10 punti in 7 giornate che garantiscono una posizione tranquilla a metà classifica. Punto di forza: Una difesa solida, con soli 4 gol subiti finora, dietro solo alla Juventus. Punto debole: Attacco poco incisivo, con una media di meno di un gol a partita (6 reti segnate in 7 match). Pronosticipremium.com - Pronostico Empoli-Napoli: Analisi e Quote Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Data: Domenica, 20 ottobre 2024Orario: 12:30Competizione: Serie A La sfida trarappresenta una delle partite più attese della giornata. Vediamo nel dettaglio l’, le formazioni probabili e ilper questo match.: Situazione Attuale L’arriva a questa sfida dopo aver subito la prima sconfitta in campionato, perdendo 2-1 in trasferta contro la Lazio. Nonostante questo, il cammino della squadra di Roberto D’Aversa è stato soddisfacente finora, con 10 punti in 7 giornate che garantiscono una posizione tranquilla a metà classifica. Punto di forza: Una difesa solida, con soli 4 gol subiti finora, dietro solo alla Juventus. Punto debole: Attacco poco incisivo, con una media di meno di un gol a partita (6 reti segnate in 7 match).

