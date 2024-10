Ilnapolista.it - Pagelle – Haurelioween lasci stare Kvaratskhelia, non rifacciamo il remake del rinnovo di Osimhen

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ledi Empoli-Napoli 0-1, a cura di Fabrizio d’Esposito CAPRILE. Ma a noi, quest’anno, che ce ne fotte della bellezza? D’accordo, in tribuna a Empoli c’era pure l’autoctono Lucio in the Sky (sia sempre lode a lui), ma nella passata stagione la nostalgia estetica ha partorito solo mostri e orrori di, come Mazzarri convertito al quattro-tre-tre. Oggi le tenebre sono svanite e questo Napule brutto e zozzo in modo perfetto si prende tre punti nella provincia toscana e Caprile si diletta con un paio di respinte decisive – 6,5 DI LORENZO. Dalle sue parti imperversa Pezzella, emblema di questo Empoli che gioca e domina ma non sa segnare. In più il predetto Pezzella fa tanta aria fritta e l’Eurocapitano lo frena più di una volta – 6,5 RRAHMANI. I Sassi della difesa azzurra fanno coriandoli dei ghirigori indigeni. Colombo chi era costui? Chiedetelo ad Amir – 6,5 BUONGIORNO.