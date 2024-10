Nesta lancia Maldini: «Dopo l’esordio con l’Italia l’ho trovato contento. Deve essere bravo a rimanere su questo livello» (Di domenica 20 ottobre 2024) L’allenatore del Monza Alessandro Nesta si è espresso così su Daniel Maldini: le dichiarazioni sull’obiettivo dell’Inter e non solo Alessandro Nesta, tecnico del Monza, ha detto la sua in conferenza su Daniel Maldini, obiettivo dell‘Inter e non solo, fresco anche di gran debutto con la maglia della Nazionale italiana: PAROLE – «Daniel Maldini Dopo l’esordio con l’Italia l’ho trovato contento. Calcionews24.com - Nesta lancia Maldini: «Dopo l’esordio con l’Italia l’ho trovato contento. Deve essere bravo a rimanere su questo livello» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024) L’allenatore del Monza Alessandrosi è espresso così su Daniel: le dichiarazioni sull’obiettivo dell’Inter e non solo Alessandro, tecnico del Monza, ha detto la sua in conferenza su Daniel, obiettivo dell‘Inter e non solo, fresco anche di gran debutto con la maglia della Nazionale italiana: PAROLE – «Danielcon

Monza-Roma - Nesta : “Dobbiamo tenere duro. Maldini? Ragazzo forte - è un top” - Oggi la squadra è partita così così e quando ci siamo abbassati ha rischiato tantissimo. Vedremo poi, in base alle situazioni. L’impegno non è mai mancato, i ragazzi sono in gamba e molto responsabili”, ha aggiunto Nesta. Caratterialmente ci siamo, abbiamo fatto discrete partite. . I giocatori si sono auto-mandati in ritiro e noi siamo andati dietro a loro. (Sportface.it)

Monza-Roma LIVE dalle 18 - le formazioni ufficiali : c'è Soule dal 1' - Cristante in mezzo al campo. Nesta si affida a Maldini - IL TABELLINO Monza-Roma 0-0 MARCATORI: FORMAZIONI: MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Bondo, Kyriako... (Calciomercato.com)

Napoli - Buongiorno : “Ho sempre seguito Nesta - Maldini e Sergio Ramos” - Amavo stare con i miei amici e giocare a calcio al parco o al campo di allenamento. Fatto un lungo percorso che mi ha portato qui. Ero abbastanza introverso. Adesso sono qui finalmente. Mi piace giocare a scacchi quando ho tempo libero, mi piacciono i giochi da tavolo e di strategia. Le mie professoresse mi hanno capito e apprezzato l’impegno. (Terzotemponapoli.com)