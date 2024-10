Napoli, Politano: “Conte ha messo a posto le cose” (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo la vittoria per 1-0 contro l’Empoli, Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Politano: “Siamo Contenti di quello che stiamo facendo” “Sappiamo della forza di questo gruppo e di avere tanti gioatori forti. Oggi l’abbiamo dimostrato, sappiamo di avere una rosa lunga e giocatori dello stesso livello. Siamo Contenti di quello che stiamo facendo”. Conte ti ha detto che ti ha visto trasformato, cosa è succeso? “Quando ho lavorato col mister all’Inter facevo un altro ruolo rispetto a quello che voleva. Più vai avanti con l’età e più aumenta la consapevolezza. Oggi sono un giocatore diverso, all’Inter mi piaceva più attaccare che difendere”. Politano, a che punto ti trovi? “Mi sento bene, sto bene fisicamente e sono soddisfatto di ciò che sto facendo. Terzotemponapoli.com - Napoli, Politano: “Conte ha messo a posto le cose” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo la vittoria per 1-0 contro l’Empoli, Matteo, attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.: “Siamonti di quello che stiamo facendo” “Sappiamo della forza di questo gruppo e di avere tanti gioatori forti. Oggi l’abbiamo dimostrato, sappiamo di avere una rosa lunga e giocatori dello stesso livello. Siamonti di quello che stiamo facendo”.ti ha detto che ti ha visto trasformato, cosa è succeso? “Quando ho lavorato col mister all’Inter facevo un altro ruolo rispetto a quello che voleva. Più vai avanti con l’età e più aumenta la consapevolezza. Oggi sono un giocatore diverso, all’Inter mi piaceva più attaccare che difendere”., a che punto ti trovi? “Mi sento bene, sto bene fisicamente e sono soddisfatto di ciò che sto facendo.

