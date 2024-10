Tvplay.it - Napoli, le scelte di Conte: un chiaro messaggio su Kvaratskhelia

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ledi formazione del tecnico delAntonio: c’è anche unsul talento georgiano.impegnato ad Empoli in un match non certo semplice. I toscani si sono ben comportati in questi inizio di stagione, merito anche di un’ottima difesa capace, fino a questo momento di prendere solo 4 gol. Senza dimenticare che già diversi sono gli scalpi importanti che l’Empoli ha portato a casa: vittoria contro la Roma, pareggi contro Juventus, Bologna e Fiorentina.sa che non deve sottovalutare l’impegno, anche in vista di un tour de force che attende gli azzurri nelle prossime settimane, con diversi scontri diretti che all’orizzonte. Arrivare a queste partite da primi in classifica in solitaria è certamente un boost non indifferente anche dal punto di vista del morale. Per questo motivo ad Empoli il tecnico schiera la migliore formazione possibile.