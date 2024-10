Napoli conquista tre punti a Empoli grazie a un rigore di Kvaratskhelia in una partita intensa (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella cornice del Castellani di Empoli, il Napoli ha ottenuto una vittoria importantissima nella sfida di Serie A, battendo i padroni di casa con il punteggio di 1-0. Il match è stato deciso da un calcio di rigore, trasformato con grande freddezza da Khvicha Kvaratskhelia. La partita si è dimostrata molto combattuta, con un Empoli ben preparato e motivato a ottenere un risultato positivo davanti ai propri sostenitori. Un avvio energico dell’Empoli La partita si è aperta con un ritmo sostenuto da parte dell’Empoli, che ha immediatamente messo sotto pressione un Napoli apparso inizialmente in difficoltà . Sin dai primi minuti, i giocatori di Paolo Zanetti hanno adottato un pressing alto, cercando di impedire agli avversari di costruire il loro gioco. Gaeta.it - Napoli conquista tre punti a Empoli grazie a un rigore di Kvaratskhelia in una partita intensa Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella cornice del Castellani di, ilha ottenuto una vittoria importantissima nella sfida di Serie A, battendo i padroni di casa con il punteggio di 1-0. Il match è stato deciso da un calcio di, trasformato con grande freddezza da Khvicha. Lasi è dimostrata molto combattuta, con unben preparato e motivato a ottenere un risultato positivo davanti ai propri sostenitori. Un avvio energico dell’Lasi è aperta con un ritmo sostenuto da parte dell’, che ha immediatamente messo sotto pressione unapparso inizialmente in difficoltà . Sin dai primi minuti, i giocatori di Paolo Zanetti hanno adottato un pressing alto, cercando di impedire agli avversari di costruire il loro gioco.

