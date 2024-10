Sport.quotidiano.net - MotoGp, Tardozzi (Ducati): “Nessun ordine di squadra, i piloti sono liberi di correre”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Bologna, 20 ottobre 2024 –di scuderia per favorire Pecco Bagnaia,favoritismo nemmeno da VR 46, come testimoniato dalla lotta con Marco Bezzecchi. Parola di Davide, direttore sportivo di Borgo Panigale.va avanti per la sua strada e ha deciso di trattare tutti allo stesso modo, bloccando lo sviluppo della Gp24, niente nuovo telaio, e prendendosi il rischio che il numero uno sulla carena possa passare ad Aprilia, dove Jorge Martin andrà a partire dall’anno prossimo. Pecco Bagnaia è sicuramente il leader, ma non citeam order e la dimostrazione è stata anche il sorpasso di Enea Bastianini sabato in Sprint Race. Fine delle speculazioni.: “L’unico consiglio è evitare di essere aggressivi” Chi si aspetta che un team italiano possa favorire un team italiano si sbaglia.