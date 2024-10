Minacce e violenza a Viterbo: arrestato un uomo per stalking nei confronti del compagno della ex (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recenti episodi di violenza a Viterbo hanno portato all’arresto di un uomo di 28 anni, accusato di atti persecutori nei confronti del nuovo compagno della sua ex partner. Le forze dell’ordine hanno fatto scattare la misura della sorveglianza mediante braccialetto elettronico, mentre il persecutore è stato sanzionato con il divieto di avvicinamento alla vittima. Il caso, che ha suscitato l’attenzione della comunità locale, evidenzia problemi di stalking e violenza domestica che continuano a perseguitare molte persone. La cronaca dell’arresto e le accuse I fatti si sono svolti negli ultimi mesi, quando il 28enne, a seguito di una severa crisi relazionale, ha manifestato comportamenti sempre più aggressivi e ossessivi nei confronti della sua ex fidanzata e del suo nuovo compagno. Gaeta.it - Minacce e violenza a Viterbo: arrestato un uomo per stalking nei confronti del compagno della ex Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recenti episodi dihanno portato all’arresto di undi 28 anni, accusato di atti persecutori neidel nuovosua ex partner. Le forze dell’ordine hanno fatto scattare la misurasorveglianza mediante braccialetto elettronico, mentre il persecutore è stato sanzionato con il divieto di avvicinamento alla vittima. Il caso, che ha suscitato l’attenzionecomunità locale, evidenzia problemi didomestica che continuano a perseguitare molte persone. La cronaca dell’arresto e le accuse I fatti si sono svolti negli ultimi mesi, quando il 28enne, a seguito di una severa crisi relazionale, ha manifestato comportamenti sempre più aggressivi e ossessivi neisua ex fidanzata e del suo nuovo

