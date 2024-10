Milan Futuro-Legnago oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Felice Chinetti valevole per la decima giornata del campionato italiano di. La squadra rossonera di Daniele Bonera, dopo la sosta, torna in campo a due settimane di distanza dall’ultima volta per provare a trovare una svolta che le possa permettere di abbandonare i bassi fondi della classifica., come seguire il match La compagine ospite, dal suo canto finora ha ottenuto soltanto una vittoria contro il Pineto ed è tristemente all’ultimo posto in classifica, quindi necessita fortemente di un’inversione di rotta immediata. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.