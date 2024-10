Metastasi per Hoy, ex campione ciclismo (Di domenica 20 ottobre 2024) 2.34 L'ex campione olimpico di ciclismo Chris Hoy ha annunciato di avere un cancro terminale, con una prognosi di vita stimata tra "due e quattro anni". Hoy,48 anni,dopo la diagnosi ha iniziato la chemioterapia, ma ha ammesso di sapere fin dall'inizio che la sua malattia era grave. In un'intervista al Sunday Times, ha spiegato che inizialmente attribuiva il dolore alla spalla a un infortunio da sforzo, ma successivi esami hanno rivelato un tumore alla prostata metastatizzato in varie parti: spalla, bacino e colonna vertebrale. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 2.34 L'exolimpico diChris Hoy ha annunciato di avere un cancro terminale, con una prognosi di vita stimata tra "due e quattro anni". Hoy,48 anni,dopo la diagnosi ha iniziato la chemioterapia, ma ha ammesso di sapere fin dall'inizio che la sua malattia era grave. In un'intervista al Sunday Times, ha spiegato che inizialmente attribuiva il dolore alla spalla a un infortunio da sforzo, ma successivi esami hanno rivelato un tumore alla prostata metastatizzato in varie parti: spalla, bacino e colonna vertebrale.

