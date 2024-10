Meloni segue con attenzione le conseguenze del maltempo (Di domenica 20 ottobre 2024) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "segue con attenzione le conseguenze del maltempo che sta colpendo diverse zone del nostro territorio nazionale, a partire dal bolognese". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi aggiungendo che la premier "è vicina ai famigliari della vittima di Pianoro e si tiene in costante contatto con il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, e con il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano". Quotidiano.net - Meloni segue con attenzione le conseguenze del maltempo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) La presidente del Consiglio, Giorgia, "conle connze delche sta colpendo diverse zone del nostro territorio nazionale, a partire dal bolognese". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi aggiungendo che la premier "è vicina ai famigliari della vittima di Pianoro e si tiene in costante contatto con il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, e con il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano".

