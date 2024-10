Maltempo sull’Italia, allagamenti da Nord a Sud: un morto nel Bolognese (Di domenica 20 ottobre 2024) Il punto sull'ondata di Maltempo che sta investendo la Penisola dall'Emilia Romagna alla Sicilia. Trovato il corpo del disperso a Pianoro Piogge torrenziali con esondazioni e allagamenti in tutta Italia. L'ondata di Maltempo continua anche oggi investire la Penisola da Nord a Sud, con allerte meteo e situazioni critiche dall'Emilia Romagna alla Toscana alla Sicilia. Sbircialanotizia.it - Maltempo sull’Italia, allagamenti da Nord a Sud: un morto nel Bolognese Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il punto sull'ondata diche sta investendo la Penisola dall'Emilia Romagna alla Sicilia. Trovato il corpo del disperso a Pianoro Piogge torrenziali con esondazioni ein tutta Italia. L'ondata dicontinua anche oggi investire la Penisola daa Sud, con allerte meteo e situazioni critiche dall'Emilia Romagna alla Toscana alla Sicilia.

Maltempo Modena - esondati fossi e torrenti : vari allagamenti. Ecco le strade chiuse - Rimane chiuso anche il ponte sul Tiepido di via Curtatona, la Provincia ha chiuso il ponte di Navicello vecchio sul Panaro, all’innesto della strada provinciale 255 con la strada provinciale 2. Disagi nella zona del rio Faelano sulla strada provinciale 4 Fondovalle Panaro a Marano, per l’accumulo in strada di fango e detriti. (Ilrestodelcarlino.it)

Maltempo in Italia - news in diretta. Allagamenti a Bologna - disperso un ventenne. Oggi allerta meteo arancione in 5 regioni - Le ultime notizie sul maltempo e gli aggiornamenti dell'ultima ora. Situazione critica a Bologna e nel restio dell'Emilia Romagna, intense precipitazioni anche in Sicilia e nelle Marche.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Diretta maltempo Emilia Romagna : Bologna travolta dall’alluvione - trovato il corpo del ragazzo disperso. Allagamenti in Romagna e nel Modenese - Anche a San Lazzaro ordine di evacuazione per i seminterrati e i piani terra delle abitazioni di chi vive nei pressi di Idice, Zena e Savena. Bologna, 20 ottobre 2024 - L'esondazione dei fiumi in Emilia-Romagna è proseguita nel corso della notte con l'alluvione che si è estesa dall'area metropolitana di Bologna, interessando Ravenna, Modena, Reggio e viaggiando verso Piacenza. (Ilrestodelcarlino.it)