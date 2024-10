Maltempo: strade chiuse per allagamenti e frane in Emilia Romagna, Liguria, Marche e Sicilia (Di domenica 20 ottobre 2024) In seguito dell’ondata di Maltempo che sta interessando Emilia Romagna, Liguria, Marche e Sicilia, Anas, Società del Gruppo FS Italiane, è impegnata lungo la rete stradale e autostradale di competenza attraverso il monitoraggio costante delle infrastrutture, intervenendo con i suoi addetti per ridurre i disagi agli utenti e ripristinare, non appena possibile, la circolazione in caso di criticità. Feedpress.me - Maltempo: strade chiuse per allagamenti e frane in Emilia Romagna, Liguria, Marche e Sicilia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 20 ottobre 2024) In seguito dell’ondata diche sta interessando, Anas, Società del Gruppo FS Italiane, è impegnata lungo la rete stradale e autostradale di competenza attraverso il monitoraggio costante delle infrastrutture, intervenendo con i suoi addetti per ridurre i disagi agli utenti e ripristinare, non appena possibile, la circolazione in caso di criticità.

Emergenza maltempo in Emilia-Romagna : vigili del fuoco dell’Umbria mobilitati per assistenza - La scelta di inviare le forze umbro-laziali è stata motivata dalla necessità di un supporto robusto e competente in una situazione critica, dove il rischio per la popolazione locale è elevato. Interventi e supporto alla popolazione colpita Gli uomini e i mezzi inviati dal comando di Bologna si sono attivati per fronteggiare le criticità causate dalle forti piogge e altre condizioni ... (Gaeta.it)

Maltempo - fiumi esondati in Emilia-Romagna. Bologna allagata. FOTO - Oltre 80 millimetri di pioggia sono caduti sulla Regione in quattro ore, dopo giorni di maltempo, allagando buona parte della città di Bologna e del territorio circostante. Durante la notte la piena ha interessato anche Ravenna, Modena, Reggio Emilia e le piogge hanno reso critica la situazione su tutte le strade dell'Appennino . (Tg24.sky.it)

Emergenza maltempo in Emilia-Romagna : 175 millimetri di pioggia in poche ore mettono in ginocchio i Comuni - In questo momento critico, la collaborazione tra istituzioni, servizi di emergenza e cittadini è fondamentale per superare la fase di emergenza e pianificare una risposta adeguata nei momenti successivi. L’impatto delle precipitazioni non si è limitato solo ai fiumi, ma ha interessato anche le strade e altri servizi essenziali, rendendo la mobilità difficile e potenzialmente pericolosa. (Gaeta.it)