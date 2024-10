Ilgiorno.it - Ma ci servono gli americani?

(Di domenica 20 ottobre 2024) Molti la conoscono solo perché ospita il casello autostradale più grande d’Italia (e magari proprio perché vi sono rimasti in coda per interminabili minuti), eppure Melegnano – diciottomila anime alle porte di Milano – è una città impregnata di storia, con ruoli di primo piano in epoca napoleonica e risorgimentale. Ahimè, come spesso accade nel nostro Bel Paese, a volte serve un americano per ricordarci la bellezza che abbiamo sotto gli occhi. E così capita che Ronn Moss, famoso per aver interpretato Ridge Forrester nella soap opera Beautiful, abbia scelto proprio Melegnano per passare una settimana di tranquillità e riposo (con tanto di tour guidato al mercato comunale).