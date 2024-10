Lo colpisce con un pugno e gli strappa la collana d'oro, smascherato rapinatore 22enne (Di domenica 20 ottobre 2024) Fermo, 20 ottobre 2024 - Aveva atteso il momento propizio, lo aveva colpito con un pugno facendolo cadere in terra, poi gli aveva strappato di dosso la collanina d’oro ed era fuggito. Il rapinatore, però, ha dovuto fare i conti i carabinieri che, a distanza di due mesi, sono riusciti a smascherarlo. I militari della sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile di Fermo, al termine di una meticolosa attività investigativa per reprimere il fenomeno dei reati predatori, hanno identificato e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Fermo un pregiudicato marocchino di 22 anni, autore di una rapina ai danni di un giovane fermano. Ilrestodelcarlino.it - Lo colpisce con un pugno e gli strappa la collana d'oro, smascherato rapinatore 22enne Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Fermo, 20 ottobre 2024 - Aveva atteso il momento propizio, lo aveva colpito con unfacendolo cadere in terra, poi gli avevato di dosso la collanina d’oro ed era fuggito. Il, però, ha dovuto fare i conti i carabinieri che, a distanza di due mesi, sono riusciti a smascherarlo. I militari della sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile di Fermo, al termine di una meticolosa attività investigativa per reprimere il fenomeno dei reati predatori, hanno identificato e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Fermo un pregiudicato marocchino di 22 anni, autore di una rapina ai danni di un giovane fermano.

