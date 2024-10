Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Leclerc in testa dopo una partenza folle! Subito Safety Car

(Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’attacco assassino di Verstappen alla prima curva su Norris. I due sono finiti lunghi eha infilato entrambi.da antologia per il ferrarista. LIGHTS OUT IN AUSTIN!!! What a start! Norris and Verstappen duel into Turn 1 and as they scrap through goes!!! #F1 #USGP pic.twitter.com/fXuEazNYtC — Formula 1 (@F1) October 20,3° giro/56CAR! Non ci voleva per la Ferrari, perchéstava scappando via e il sorpasso di Sainz su Verstappen sembrava imminente 3° giro/56 HAMILTON FINISCE NELLA GHIAIA! ProbabileCar che potrebbe scompigliare le carte. 2° giro/56 BATTAGLIA FURIBONDA! Sainz sta attaccando Verstappen in tutti i modi: all’esterno e all’interno! Ma l’olandese non molla. 2° giro/56al comando davanti a Verstappen, Sainz, Norris, Piastri, Gasly, Magnussen, Tsunoda, Perez e Alonso.