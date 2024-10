L’Inter a Roma a caccia del poker: guai in mezzo! Bagarre – CdS (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Inter oggi ospite a Roma contro la squadra allenata da Ivan Juric. Simone Inzaghi è alle prese con un’emergenza non banale a centrocampo. TRASFERTA – L’Inter questa sera sarà ospite sul campo della Roma all’Olimpico per affrontare la squadra di Juric. Simone Inzaghi, che ieri ha parlato davanti ai canali del club, ha un’emergenza sicuramente non banale a centrocampo. Certo, Piotr Zielinski e Kristjan Asllani non sono due titolari, ma sono comunque molto utili nelle rotazioni, soprattutto se devi giocare tre partite in sette giorni. All’occorrenza chiamato il Primavera Thomas Berenbruch. Ed ecco che in mezzo al campo, L’Inter si ritrova improvvisamente con la coperta corta: tre posti e quattro maglie. La vera Bagarre è quella tra Nicolò Barella e Davide Frattesi, che ad oggi avrebbe un vincitore nel sardo. Inter-news.it - L’Inter a Roma a caccia del poker: guai in mezzo! Bagarre – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)oggi ospite acontro la squadra allenata da Ivan Juric. Simone Inzaghi è alle prese con un’emergenza non banale a centrocampo. TRASFERTA –questa sera sarà ospite sul campo dellaall’Olimpico per affrontare la squadra di Juric. Simone Inzaghi, che ieri ha parlato davanti ai canali del club, ha un’emergenza sicuramente non banale a centrocampo. Certo, Piotr Zielinski e Kristjan Asllani non sono due titolari, ma sono comunque molto utili nelle rotazioni, soprattutto se devi giocare tre partite in sette giorni. All’occorrenza chiamato il Primavera Thomas Berenbruch. Ed ecco che inal campo,si ritrova improvvisamente con la coperta corta: tre posti e quattro maglie. La veraè quella tra Nicolò Barella e Davide Frattesi, che ad oggi avrebbe un vincitore nel sardo.

