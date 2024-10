Metropolitanmagazine.it - Largo alla comodità: torna il pageboy cut, il taglio “a paggetto”, ma con una veste moderna

(Di domenica 20 ottobre 2024) Inconfondibile ilcut, ilche ha avuto un boom negli anni ’60, ed ètofine degli anni ’90. Che ora sta avendo un comeback e una grande risonanza. I motivi? Sicuramente lae la praticità di avere uncorto e fresco, che però può essere personalizzato in varie maniere (soprattutto con la piega). Dal mosso al liscio spaghetto, passando per styling sbarazzini e spettinati, questoè super chic. E permette anche di giocare con i colori. Quali sono icut più di tendenza? Una volta presa la decisione di fare questo, gli esperti consigliano di adattarlo bene alle forme del viso. Questo perché, se progettato e costruito ad arte, è perfetto per valorizzare i tratti del viso da evidenziare, e al tempo stesso ammorbidire quelli che non ci piacciono o che vogliamo mettere in secondo piano.