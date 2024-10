Gaeta.it - L’appello di Nonna Silvi: A Castelfiorentino il fiume Elsa minaccia la sicurezza dei cittadini

(Di domenica 20 ottobre 2024), conosciuta per le sue ricette e il suo carisma, sta attirando l'attenzione dei media per un tema di vitale importanza a. A pochi mesi dall'arrivo dell'inverno, la situazione delle infrastrutture locali, in particolare della rete fognaria, sta creando preoccupazioni crescenti per la comunità. Il suo messaggio di allerta si fa sempre più forte, soprattutto in riferimento ai recenti eventi che hanno messo a rischio ladei residenti. L'allerta di: un grido di aiuto per la comunità Nella piccola cittadina di, la voce di Silvana Bini, nota come, si leva chiara e forte. Con i suoi 83 anni e una popolarità che ha oltrepassato i confini nazionali grazie ai social media,ha conquistato non solo cuori, ma anche una vasta piattaforma per esprimere le sue preoccupazioni.