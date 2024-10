La vittoria di Sinner non conta nei precedenti con Alcaraz? Va a bilanciare un altro confronto ‘fantasma’ del passato (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Six Kings Slam 2024 di tennis è stato vinto da Jannik Sinner, che ha battuto nella finale del torneo d’esibizione andato in scena a Riad, in Arabia Saudita, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Terza piazza per il serbo Novak Djokovic, il quale nella finale di consolazione ha sconfitto l’altro iberico Rafael Nadal. Il torneo, dunque, come detto, non faceva parte del calendario dell’ATP Tour, dunque tutte le sfide che si sono giocate non rientreranno nel computo dei precedenti tra i tennisti che si sono incontrati in campo, in quanto quelli che si citano solitamente sono i risultati ottenuti sul circuito maggiore. Nel novero dei precedenti considerati dall’ATP, infatti, non rientrano neppure quelli dei tabelloni di qualificazione, dei Challenger o dei Future: nonostante la sconfitta patita ieri, Carlos Alcaraz resta così in vantaggio sempre per 6-4 nei confronti di Jannik Sinner. Oasport.it - La vittoria di Sinner non conta nei precedenti con Alcaraz? Va a bilanciare un altro confronto ‘fantasma’ del passato Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Six Kings Slam 2024 di tennis è stato vinto da Jannik, che ha battuto nella finale del torneo d’esibizione andato in scena a Riad, in Arabia Saudita, lo spagnolo Carlos. Terza piazza per il serbo Novak Djokovic, il quale nella finale di consolazione ha sconfitto l’iberico Rafael Nadal. Il torneo, dunque, come detto, non faceva parte del calendario dell’ATP Tour, dunque tutte le sfide che si sono giocate non rientreranno nel computo deitra i tennisti che si sono incontrati in campo, in quanto quelli che si citano solitamente sono i risultati ottenuti sul circuito maggiore. Nel novero deiconsiderati dall’ATP, infatti, non rientrano neppure quelli dei tabelloni di qualificazione, dei Challenger o dei Future: nonostante la sconfitta patita ieri, Carlosresta così in vantaggio sempre per 6-4 nei confronti di Jannik

VIDEO Sinner-Alcaraz 2-1 : la sintesi della Finale del Six Kings Slam - Il tennista tricolore l’ha fatto alla grande, mettendo in mostra un tennis irreale, costringendo il suo avversario a fronteggiare ben 13 palle break in tutto il confronto. Un dato rilevante, conoscendo la caratura di un giocatore come Alcaraz. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno regalato un grandissimo spettacolo e il match è stato assolutamente vero nella sostanza e nella forma in quanto ... (Oasport.it)

Carlos Alcaraz loda Jannik Sinner : “Lui mi rende un giocatore migliore” - È stata come in altre circostanze una partita molto combattuta e abbiamo espresso un tennis d’alta qualità. Mi piace giocare contro di lui perché sono un agonista che ama lottare, anche se a volte preferirei che fosse più semplice. 1 e 2 del mondo si confrontati nella Finale per il 1°/2° posto del Six Kings Slam a Riad, torneo di esibizione che ha visti coinvolti anche Novak Djokovic, Rafa Nadal, ... (Oasport.it)

Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam : super premio da 6 milioni - Alcaraz, dopo aver rischiato il colpo del k. Il minimo cedimento rischia di essere fatale. Il totale in carriera raggiunge quota 35 milioni di dollari, visti i 29 milioni ‘ordinari’. Non è però un gran momento per chi è al servizio e Sinner rimette la freccia (4-3). L’azzurro intasca in pochi giorni la metà dei premi conquistati nel corso dell’intera stagione. (Ildenaro.it)