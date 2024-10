La mail choc della toga: "Meloni è un pericolo più forte di Berlusconi" (Di domenica 20 ottobre 2024) Una mailing list inoltrata tra esponenti di Magistratura democratica e membri dell'Anm sabato 19 ottobre di pomeriggio svela le intenzioni contro il governo Ilgiornale.it - La mail choc della toga: "Meloni è un pericolo più forte di Berlusconi" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Unaing list inoltrata tra esponenti di Magistratura democratica e membri dell'Anm sabato 19 ottobre di pomeriggio svela le intenzioni contro il governo

ESCLUSIVO - "Meloni più pericolosa del Cav. Dobbiamo porre rimedio". La mail choc della toga rossa - «Bisogna porre rimedio». In fibrillazione perché stavolta, davanti, non hanno Silvio Berlusconi, da colpire a suon di inchieste giudiziarie per qualche scheletro nell'armadio. 32 di ieri, a una nutrita mailing list di giudici schierati, è il sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, una delle voci più autorevoli della corrente dem della magistratura. (Iltempo.it)