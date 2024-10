Calciomercato.it - Juventus, Giuntoli scippa l’Inter: che colpo a giugno

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Altro capitolo del derby d’Italia sul mercato: laprepara conun grande affare, che sgarbo alA piccoli passi, laprosegue lungo il suo cammino e mette le basi per una annata importante. Attese di un certo livello per il nuovo ciclo bianconero, la cui messa in pratica e realizzazione non può essere sgombra da assestamenti fisiologici e certe necessità di tempo, ma intanto, contro la Lazio, seppur solo nel finale e su autorete, è arrivata una vittoria preziosa, per tenersi in linea di galleggiamento in altissima classifica. Cristiano(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Tre punti fondamentali, quelli ottenuti contro i biancocelesti, dalla truppa di Thiago Motta, ancora una volta senza subire gol e per di più in una situazione di emergenza per le diverse assenze.