Investito da un'auto nel cortile di casa, 16enne d'urgenza a Parma (Di domenica 20 ottobre 2024) Un ragazzo di 16 anni è finito d'urgenza all'ospedale in eliambulanza nel pomeriggio di domenica 20 ottobre dopo essere stato Investito da un'auto. L'incidente è accaduto nel cortile di un'abitazione in località Sant'Anna di Cadeo. Qui sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola insieme Ilpiacenza.it - Investito da un'auto nel cortile di casa, 16enne d'urgenza a Parma Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un ragazzo di 16 anni è finito d'all'ospedale in eliambulanza nel pomeriggio di domenica 20 ottobre dopo essere statoda un'. L'incidente è accaduto neldi un'abitazione in località Sant'Anna di Cadeo. Qui sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola insieme

