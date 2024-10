In Italia 72 ospedali hanno l'80 per cento di obiettori di coscienza. In 22 ospedali e 4 consultori si registra il 100 per cento di obiezione tra ginecologi, anestesisti, infermieri e operatori socio-sanitari (Di domenica 20 ottobre 2024) Per le 63mila donne che ogni anno in Italia vogliono interrompere la gravidanza, a 46 anni dall’approvazione della legge 194 sull’aborto, è ancora difficile accedere a questa scelta. Lo attestano i dati: 72 ospedali hanno l’80 per cento di obiettori di coscienza. In 22 ospedali e 4 consultori si registra il 100 per cento di obiezione tra ginecologi, anestesisti, infermieri e operatori socio-sanitari (Oss). Iodonna.it - In Italia 72 ospedali hanno l'80 per cento di obiettori di coscienza. In 22 ospedali e 4 consultori si registra il 100 per cento di obiezione tra ginecologi, anestesisti, infermieri e operatori socio-sanitari Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Per le 63mila donne che ogni anno invogliono interrompere la gravidanza, a 46 anni dall’approvazione della legge 194 sull’aborto, è ancora difficile accedere a questa scelta. Lo attestano i dati: 72l’80 perdidi. In 22e 4siil 100 perditra(Oss).

