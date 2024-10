Il Napoli ad Empoli per continuare a correre (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Napoli oggi alle 12.30 affronterà l’Empoli. Gli azzurri saranno accompagnati dall’entusiasmo di più di 5 mila tifosi. Tanto l’entusiasmo che circonda la squadra di Antonio Conte. Eppure al Castellani spesso il Napoli ha incassato uno scherzetto. In generale quella partenopea è la squadra più battuta dall’Empoli (8 vittorie su 22 sfide). Nelle ultime 7 gare per cinque volte hanno trionfato i toscani e la striscia è aperta con i due ko della scorsa stagione (il primo fatale per l’esonero di Garcia). Ne è consapevole Antonio Conte che ne ha parlato anche in conferenza stampa, aggiungendo la tradizione sfavorevole alla lista delle insidie: “Parliamo di una squadra che ha subito l’unica sconfitta prima della sosta contro la Lazio all’Olimpico. Terzotemponapoli.com - Il Napoli ad Empoli per continuare a correre Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Iloggi alle 12.30 affronterà l’. Gli azzurri saranno accompagnati dall’entusiasmo di più di 5 mila tifosi. Tanto l’entusiasmo che circonda la squadra di Antonio Conte. Eppure al Castellani spesso ilha incassato uno scherzetto. In generale quella partenopea è la squadra più battuta dall’(8 vittorie su 22 sfide). Nelle ultime 7 gare per cinque volte hanno trionfato i toscani e la striscia è aperta con i due ko della scorsa stagione (il primo fatale per l’esonero di Garcia). Ne è consapevole Antonio Conte che ne ha parlato anche in conferenza stampa, aggiungendo la tradizione sfavorevole alla lista delle insidie: “Parliamo di una squadra che ha subito l’unica sconfitta prima della sosta contro la Lazio all’Olimpico.

