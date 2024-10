Girl power: i look di Kamala Harris che lanciano messaggi politici (ed eleganza) (Di domenica 20 ottobre 2024) Compie oggi 60 anni esatti Kamala Harris, ex vice presidente, ora in concorso con Donald Trump per aggiudicarsi il titolo di Presidente degli Stati Uniti d’America. La prima donna, figlia di immigrati, nera e fieramente fuori dagli schemi, anche per quanto riguarda i look. Bando a nero e grigio, o meglio: ci sono, ma non sono gli unici capi che compaiono nel suo guardaroba. Così come non troviamo solo decolletè e ballerine. Infatti, lei e le sue Converse si sono aggiudicati il titolo di brat Girl: Charli XCX scriveva su Instagram “Kamala Harris is BRAT”. Quanto studio c’è dietro i look di Kamala Harris? Vanessa Friedman scriveva sul New York Times che “Lo stile ha sempre giocato un ruolo complicato nell’immaginario pubblico quando si tratta delle nostre donne elette, data la storia dell’uso dell’abbigliamento come mezzo per indebolirne il potere”. Metropolitanmagazine.it - Girl power: i look di Kamala Harris che lanciano messaggi politici (ed eleganza) Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Compie oggi 60 anni esatti, ex vice presidente, ora in concorso con Donald Trump per aggiudicarsi il titolo di Presidente degli Stati Uniti d’America. La prima donna, figlia di immigrati, nera e fieramente fuori dagli schemi, anche per quanto riguarda i. Bando a nero e grigio, o meglio: ci sono, ma non sono gli unici capi che compaiono nel suo guardaroba. Così come non troviamo solo decolletè e ballerine. Infatti, lei e le sue Converse si sono aggiudicati il titolo di brat: Charli XCX scriveva su Instagram “is BRAT”. Quanto studio c’è dietro idi? Vanessa Friedman scriveva sul New York Times che “Lo stile ha sempre giocato un ruolo complicato nell’immaginario pubblico quando si tratta delle nostre donne elette, data la storia dell’uso dell’abbigliamento come mezzo per indebolirne il potere”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂš recenti.

Elezioni Usa - sondaggi politici : Trump avanti in Georgia e Kamala Harris punta su Michelle Obama. L'elettorato nero si sta spostando a destra? - Kamala Harris punta sui comizi insieme agli Obama: giovedĂŹ prossimo la candidata democratica parteciperĂ a un evento in Georgia insieme all?ex presidente Barack Obama. La Georgia... (Ilmessaggero.it)

Cher su Kamala Harris : “Sta lottando per proteggere i nostri diritti” - In seguito si è unita ai personaggi dello showbiz del calibro di Jon Bon Jovi, Charli XCX, Pink, Megan Thee Stallion, Neil Young, Taylor Swift e Stevie Wonder, schieratisi in favore della Harris. Spero lo farete anche voi”. Cher consolida il suo personale supporto nei confronti di Kamala Harris, candidata democratica in corsa per la Casa Bianca, con le dichiarazioni sull’attuale Vice Presidente ... (Metropolitanmagazine.it)

Usa 2024 - la folla canta ‘Happy Birthday’ a Kamala Harris durante il raduno nella contea di Oakland - Non appena la candidata dem è salita sul palco, i suoi sostenitori hanno iniziato a cantare ‘Happy Birthday’. Harris infatti compirà 60 anni il 20 ottobre. Con l’avvicinarsi delle elezioni americane del 5 novembre, Kamala Harris ha partecipato a un raduno nella contea di Oakland, in Michigan, uno degli Stati chiave per la corsa alla Casa Bianca. (Lapresse.it)