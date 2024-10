G7 Difesa in porto di Napoli Nave Garibaldi ‘regina’ della Marina

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ott. (askanews) –è neldicon il personaleMilitare, giunta in occasione del G7, prima ministeriale di questo tipostoria del club dei grandi e fortemente voluta da Guido Crosetto. Un tweet su X del Ministerosottolinea la presenza del vascello nel Golfo. Presenza molto significativa quellaprima portaereiitaliana per il vertice che ha radunato i ministri G7, ai quali si sono aggiunti il segretario generaleNato, Mark Rutte e il vicepresidenteCommissione europea e alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Oltre a Rustem Umerov, ministroucraino. La“Giuseppe” è considerata laMilitare.