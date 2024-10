Gaeta.it - Furto con scasso alla pasticceria di Frattaminore: i ladri costretti a fuggire dall’allerta

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 18 ottobre 2023, un tentativo diparticolarmente audace è stato registrato a, dove un gruppo di cinque uomini armati ha cercato di svaligiare unalocale. L’azione criminosa, avvenuta in piena notte, ha messo in luce il crescente problema di insicurezza nella provincia di Napoli, sollevando forti preoccupazioni tra i residenti e le autorità. Un tentativo diben organizzato Il colpo è avvenuto alle ore 3:16, quando il gruppo diè arrivato in auto davanti. Armati di strumenti da, tra cui un piede di porco e un flessibile, hanno affrontato il loro obiettivo con apparente premeditazione. La prima azione è stata quella di forzare la saracinesca, un passo fondamentale per accedere all’interno del locale.