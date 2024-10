Anteprima24.it - FOTO/ “Fiera Didacta Italia”, ancora protagonista l’Aurigemma

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa la tre giorni di, il più importante evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca scientifica. L’attuale edizione è stata ospitata negli spazi del quartiere fieristico del capoluogo pugliese su un’area di oltre 12.000 metri quadrati. L’I.C. Aurigemma vi ha partecipato, per il secondo anno consecutivo, con la Dirigente Scolastica Filomena Colella e una piccola rappresentanza di insegnanti. Questo evento ha evidenziato come sia importante per la scuola orientarsi guardando all’innovazione didattica e alla formazione continua, creando reti e collaborazioni tra istituzioni, aziende e professionisti del settore.