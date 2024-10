F1, Charles Leclerc: “La seconda fila era il massimo che potevamo ottenere” (Di domenica 20 ottobre 2024) Fare buon viso a cattivo gioco. Lo spirito nelle parole di Charles Leclerc è un po’ questo. Non è stato un sabato semplice per il monegasco della Ferrari ad Austin (USA). Nella Sprint Race del 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1, il quarto posto è decisamente amaro, venendo battuto anche dal proprio compagno di squadra, Carlos Sainz, giunto secondo alle spalle di Max Verstappen (Red Bull). Nelle qualifiche per definire lo schieramento di partenza del GP degli USA di domani, Charles ha terminato in quarta posizione, immediatamente alle spalle di Sainz (3°), nel time-attack che ha sorriso al britannico Lando Norris (McLaren) davanti a Verstappen. “Non siamo intervenuti sulla macchina, anche perché ci sarebbero stati più svantaggi che altro“, le prime parole di Leclerc ai microfoni di Sky Sport. Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “La seconda fila era il massimo che potevamo ottenere” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Fare buon viso a cattivo gioco. Lo spirito nelle parole diè un po’ questo. Non è stato un sabato semplice per il monegasco della Ferrari ad Austin (USA). Nella Sprint Race del 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1, il quarto posto è decisamente amaro, venendo battuto anche dal proprio compagno di squadra, Carlos Sainz, giunto secondo alle spalle di Max Verstappen (Red Bull). Nelle qualifiche per definire lo schieramento di partenza del GP degli USA di domani,ha terminato in quarta posizione, immediatamente alle spalle di Sainz (3°), nel time-attack che ha sorriso al britannico Lando Norris (McLaren) davanti a Verstappen. “Non siamo intervenuti sulla macchina, anche perché ci sarebbero stati più svantaggi che altro“, le prime parole diai microfoni di Sky Sport.

