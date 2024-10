Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 20 ottobre 2024 (Di domenica 20 ottobre 2024) Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 20 ottobre 2024 Torna oggi, 20 ottobre 2024, Domenica In, la trasmissione della Domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, Domenica 20 ottobre 2024 su Rai 1. ospiti e scaletta della puntata di oggi, 20 ottobre La puntata di oggi, 20 ottobre, si aprirà con un momento di confronto su Ballando con le stelle. Ci saranno i concorrenti I Cugini Di Campagna (eliminati ieri sera), Alan Friedman e Massimiliano Ossini insieme ai loro maestri di ballo, Rebecca Gabrielli, Giada Lini e Veera Kinnunen. Tpi.it - Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 20 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di domenica 20 ottobre 2024)In: anticipazioni,della puntata di, 20Torna, 20In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,20su Rai 1.della puntata di, 20La puntata di, 20, si aprirà con un momento di confronto su Ballando con le stelle. Ci saranno i concorrenti I Cugini Di Campagna (eliminati ieri sera), Alan Friedman e Massimiliano Ossini insieme ai loro maestri di ballo, Rebecca Gabrielli, Giada Lini e Veera Kinnunen.

Ospiti Domenica In, oggi 20 ottobre: Piero Marrazzo e Claudio Gioè da Mara Venier

