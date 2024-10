Secoloditalia.it - Conversazioni secolari. Scianca: “Nei miei podcast la storia del ‘900 oltre le vecchie categorie”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Europa, identità, sacralità, eroticamente corretto, populismo potremmo andare avanti perché sono decine e decine gli argomenti che nel corso della sua produzione saggistica e giornalistica Adrianoha toccato. Direttore de Il Primato Nazionale, penna de La Verità, ha collaborato con svariate testate, compresa la nostra, e pubblicato libri che hanno creato un immaginario vivido e reale per almeno una generazione di uomini e donne abituati a fare politica fuori da ogni schema precostituito. In queste ultime settimana la sua attività principalmente ruota attorno alLo scandalo di Notre-Dame, che potete trovare sul sito del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, così lo abbiamo intervistato per metterei i punti sulle i su tutti quei temi che gli intellettuali di destra spesso ignorano.