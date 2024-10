Anticipazioni Che Tempo Che Fa, ospiti di domenica 20 ottobre: grande attesa per Al Pacino (Di domenica 20 ottobre 2024) Nuovo appuntamento per Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa, in onda sul Nove ogni domenica: oggi 20 ottobre 2024 si preannuncia una puntata ricca di contenuti, con tanti ospiti dal calibro di Al Pacino, uno degli attori più importanti e leggendari di Hollywood. Ecco le Anticipazioni della puntata di Che Tempo Che Fa. Che Tempo Che Fa, ospiti della puntata di domenica 20 ottobre 2024 Finita la pausa estiva, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono tornati in onda ogni domenica con il consueto appuntamento Che Tempo Che Fa, il talk show che ormai si è spostato da Rai3 sul Nove. La nuova puntata è ricca di contenuti, anche perché tra gli ospiti figura Al Pacino, l’attore che ha scritto una pagina di storia del cinema con la trilogia de Il Padrino. Il programma parte dalle 19. Dilei.it - Anticipazioni Che Tempo Che Fa, ospiti di domenica 20 ottobre: grande attesa per Al Pacino Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nuovo appuntamento per Fabio Fazio e il suo CheChe Fa, in onda sul Nove ogni: oggi 202024 si preannuncia una puntata ricca di contenuti, con tantidal calibro di Al, uno degli attori più importanti e leggendari di Hollywood. Ecco ledella puntata di CheChe Fa. CheChe Fa,della puntata di202024 Finita la pausa estiva, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono tornati in onda ognicon il consueto appuntamento CheChe Fa, il talk show che ormai si è spostato da Rai3 sul Nove. La nuova puntata è ricca di contenuti, anche perché tra glifigura Al, l’attore che ha scritto una pagina di storia del cinema con la trilogia de Il Padrino. Il programma parte dalle 19.

Che tempo che fa - da Al Pacino a Tananai : tutti gli ospiti di oggi di Fabio Fazio - Ospiti al tavolo: Alessia Orro, palleggiatrice della Nazionale italiana di pallavolo, oro alle Olimpiadi di Parigi; Carlo Amleto, protagonista dello show teatrale ‘Scherzo N°1 Opera Prima’; Enzo Miccio; Cristiano Malgioglio e di nuovo Tananai. Ospite d’eccezione della puntata sarà il premio Oscar Al Pacino. (Dailyshowmagazine.com)