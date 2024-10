Inter-news.it - Ambrosini: «L’Inter non può lasciar scappare. Juric è in grado di soffocare»

(Di domenica 20 ottobre 2024) Clima caldissimo all’Olimpico per Roma-Inter. Anche Massimodice la sua sulla sfida di campionato, inquadrando il momento delle due squadre. BANCO DI PROVA – Massimo, a bordo come opinionista di Dazn prima di Roma-Inter, descrive la situazione delle due squadre: «La Roma nelle prime due partite aveva avuto una bella reazione, di impeto. Poi ha fatto un gran primo tempo contro l’Athletic Bilbao in Europa League, poi è andata un po’ calando. Col Venezia ha fatto un po’ fatica, brutta sconfitta in Europa League e poi a Monza una partita che poteva vincere. Quindi quella di oggi controè un banco di prova».