Alla Asl di Latina 20 nuove apparecchiature tra angiografi, ecomotografi e tac (Di domenica 20 ottobre 2024) DAlla Regione arriva un piano di rafforzamento delle strutture sanitarie. Per la provincia di Latina saranno disponibili 20 nuove apparecchiature, di cui 18 già collaudate. Tra queste, tre angiografi, nove ecomotografi, una gamma camera Tac, un mammografo, un sistema cardiologico fisso e due tac Latinatoday.it - Alla Asl di Latina 20 nuove apparecchiature tra angiografi, ecomotografi e tac Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) DRegione arriva un piano di rafforzamento delle strutture sanitarie. Per la provincia disaranno disponibili 20, di cui 18 già collaudate. Tra queste, tre, nove, una gamma camera Tac, un mammografo, un sistema cardiologico fisso e due tac

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dalla Giunta Rocca 20 nuove apparecchiature per la Asl di Latina - ilfaroonline. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. it è su GOOGLE NEWS. Si tratta di interventi essenziali che ci consentono di restituire finalmente alla cittadinanza un servizio più efficiente e all’altezza delle aspettative», conclude l’assessore Palazzo. (Ilfaroonline.it)

Latina : nuove fototrappole per contrastare l’abbandono di rifiuti e promuovere la tutela ambientale - Tra queste, un’intensificazione dei controlli da parte degli Ispettori Ambientali, la cui funzione è quella di vigilare sull’osservanza delle normative riguardanti la gestione dei rifiuti. Questi ispettori sono anche supportati da fototrappole mobili, che, se necessarie, vengono spostate in diverse aree della città per massimizzare l’efficacia del monitoraggio. (Gaeta.it)

Lotta all’abbandono dei rifiuti : nuove foto trappole installate a Latina - it. abclatina. Centri di Raccolta e Isole Ecologiche Per favorire un corretto smaltimento dei rifiuti, restano operativi i Centri di Raccolta di Via Bassianese, Via Massaro e Chiesuola, insieme alle Isole Ecologiche Itineranti, il cui calendario è disponibile sul sito www. ABC e il Comune di Latina invitano tutti i cittadini a contribuire attivamente al rispetto dell’ambiente, rispettando ... (Dayitalianews.com)