Adamo Dionisi, morto l'attore di Suburra: aveva 59 anni ed era malato da tempo (Di domenica 20 ottobre 2024) È morto Adamo Dionisi. L'attore conosciuto da molti come il boss Manfredi Anacleti di Suburra, si è spento all'età di 59 anni. Era malato da tempoChi Ilmessaggero.it - Adamo Dionisi, morto l'attore di Suburra: aveva 59 anni ed era malato da tempo Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È. L'conosciuto da molti come il boss Manfredi Anacleti di, si è spento all'età di 59. EradaChi

Cinema e TV in lutto - è scomparso l’attore Adamo Dionisi : era il boss Manfredi Anacleti in “Suburra” - Dopo essersi fatto notare come caratterista in diversi lungometraggi, nel 2014 viene selezionato dal regista italo-americano Abel Ferrara per il ruolo di una guida napoletana nel film biografico Pasolini, dedicato all’intellettuale bolognese. Una volta libero, ha intrapreso la carriera di attore, esordendo in Chi nasce tondo… del 2008, che ha anche co-sceneggiato. (Metropolitanmagazine.it)

Adamo Dionisi - morto l'attore di Suburra : aveva 59 anni - Addio ad Adamo Dionisi. Grave lutto nel mondo del cinema. L'attore conosciuto da molti come il boss Manfredi Anacleti di Suburra, si è spento a 59 anni. A ucciderlo è stata una... (Leggo.it)

Lutto nel cinema - morto a soli 59 anni l’attore Adamo Dionisi - itL’attore nato a Roma nel 1965, che nel passato è stato tra i leader della curva della Lazio, è diventato una celebrità del cinema, passando agli onori soprattutto per la sua grande interpretazione nella serie televisiva Suburra, nella quale ha interpretato il ruolo del boss Manfredi Anacleti. Adamo Dionisi è morto a seguito di una lunga malattia: era conosciuto soprattutto per aver ... (Cityrumors.it)