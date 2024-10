Lanazione.it - Zenith, stop forzato per l’allerta. Non si gioca in Emilia Romagna

(Di sabato 19 ottobre 2024)per laPrato a causa del maltempo. La sfida prevista oggi pomeriggio alle 15 contro il Corticella, valida come settima giornata del girone D di serie D, non si giocherà. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, a seguito delmeteo rossa per criticità idraulica riguardante diverse aree dell’, emessa dall’Arpae, dall’Agenzia per la Sicurezza territoriale e dalla Protezione Civile, ed estesa fino alla mezzanotte di oggi, ha rinviato al 30 ottobre tutte le partite del girone D, in programma sabato e domenica, ad eccezione del super derby Prato-Pistoiese. I bluamaranto avranno quindi tempo per recuperare le energie e provare a rimettere in organico anche qualche acciaccato e a questo punto prepareranno direttamente la partita casalinga prevista mercoledì prossimo al Lungobisenzio contro il Progresso.